مريم المهيري: الإماراتية شريك في بناء المستقبل

أبوظبي (وام)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشاركة المرأة باتت ركيزة رئيسة في تعزيز قدرات تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.. مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية مصدر إلهام وشريك في بناء مستقبل مستدام.

وقالت معاليها: يمثل إعلان شعار يوم المرأة الإماراتية 2022 «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» تجسيداً دقيقاً لما تعيشه دولتنا وما تمثله المرأة في مجتمعنا، فما نعيشه من تطور واستشراف للمستقبل، للمرأة دورٌ هام ورئيسي فيه هو بالفعل واقع ملهم، وما تقدمه قيادتنا من دعم وتوجيه ورؤية حكيمة سيضمن تحقيق مستقبل مستدام. وأضافت: «إن الحديث عن المرأة في المجتمع الإماراتي له خصوصيته، حيث لم يبدأ الاهتمام بها مع إطلاق توجهات واستراتيجيات تمكينها، بل يرتبط بالاهتمام بها وبمدى فاعلية دورها في حماية المجتمع والارتقاء به والمساهمة في تطوره في جذور هذا المجتمع، ومع تأسيس الدولة شكلت أهمية مشاركة المرأة ركيزة في النهج الذي غرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس وعقول أبناء الإمارات. وأوضحت أنه عبر الرعاية الكريمة والمساندة الدائمة من قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حقق ملف تمكين المرأة نجاحات مذهلة، جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال ومكنها من احتلال المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً على مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين». وأشارت معاليها إلى أنه مع التوجهات الاستشرافية للمستقبل والسعي نحو تحقيق الاستدامة، تمثل المرأة عاملا رئيسا في تعزيز قدرات تحقيق هذا الهدف، فخلال السنوات الماضية شاركت وتبوأت المرأة مناصب قيادية وفنية وإدارية في كافة المشاريع والمبادرات والبرامج الداعمة وذات العلاقة بالاستدامة في مختلف القطاعات والمجالات، ومن جانب آخر تمثل المرأة العامل الرئيس في تربية وتنشئة الجيل الجديد وتزويده بالمعارف والقيم التي تضمن لدولتنا مواصلة مسيرة تقدمها ورقيها وتعزز من مكانتها العالمية، وتضمن تحقيق مستقبل أفضل مستدام.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفات في الوزارة يبلغ 235 امرأة يُشكلن ما يزيد على 45% من إجمالي فريق عمل الوزارة، كما أن نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الوزارة تريد عن 33%، وحوالي 46% من وظائف الفئات التخصصية، و27% من الفئة التنفيذية.