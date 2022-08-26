السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

علي بن تميم: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

علي بن تميم: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
27 أغسطس 2022 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة

أكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة تجربة شديدة التميز في تقدير المرأة باعتبارها شريكاً أصيلًا ومساهمًا فاعلًا في كافة تفاصيل الحياة. وأضاف: «لقد نجح الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بحكمته، في توجيه عناصر ومقومات منظومة المجتمع الثقافية وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتنمية، ووضع الأسس السليمة التي تسمح بذلك، ومنها فتح الباب لمشاركة المرأة في مسيرة البناء والتنمية منطلقًا من ثقة بالغة وإيمان عميق بأنها ستكون إضافة وعنصر تميز- كما كانت دائمًا في بنية المجتمع الإماراتي. وقد أثبتت المرأة الإماراتية حضورها ركيزة أساسية في مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة وفي كافة القطاعات».
‎وقال: إن «أم الإمارات» سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية... الملهمة الحقيقية لكل جهود المرأة الإماراتية.
 وأضاف: «انطلاقًا من هذا الإطار الحضاري الراقي الذي وضعت القيادة الحكيمة أسسه، حرصنا في مركز أبوظبي للغة العربية على القيام بواجبنا في توشية هذا النسيج المجتمعي الراقي الذي لم تعد المرأة فيه عنصرًا ينتظر الفرصة، بل صارت شريكًا منافسًا بأدوات العصر بما تمتلكه المرأة الإماراتية من علم ومهارات وقدرات وإمكانات. ونفخر في مركز أبوظبي للغة العربية بأن المرأة الإماراتية شريك أصيل في رحلتنا نحو القيام بدورنا في تنفيذ سياسات القيادة للارتقاء بمكانة اللغة العربية وتعزيز استخدامها بين لغات العالم، فللمرأة دور بارز في تحقيق رؤية وأهداف مركز أبوظبي للغة العربية. ومن جهة أخرى، تحظى المرأة الإماراتية المبدعة بنصيب في كافة مشاريع المركز ومبادراته، يليق بدورها وحضورها، وكم كانت سعادتنا كبيرة حينما نجحنا في تسليط الضوء على تجارب عديدة لشاعرات إماراتيات ضمن مشروع «الموسوعة الشعرية» وأفردنا لأصواتهن مساحات يستحققنها للظهور. وفي مبادرات الترجمة التي يديرها المركز كان من دواعي فخرنا كذلك أن الكثير من المترجمات نجحن في إثبات حضورهن وإضافة تجارب جيدة وإضافات نوعية إلى هذا الحقل الذي نراه في حاجة إلى مزيد من المشاركات النسائية المميزة».

علي بن تميم
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©