«بيئة رأس الخيمة»: جهود استثنائية للمرأة الإماراتية

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة: تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام بيوم المرأة الإماراتية بتوجيهات سامية من الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية، أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ويأتي هذا اليوم تقديراً للجهود الاستثنائية التي تقدمها المرأة في عطائها واجتهادها، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدورها في بناء المجتمع وتمكينها في جميع القطاعات وقدرتها على تخطي العقبات بجدارة، وبلا شك تجد المرأة الإماراتية قد تميزت أينما وُجِدت وفي جميع المجالات، كما لم يعد هناك مجال يقتصر على جنس دون الآخر، فقد تميزت المرأة في دولتنا بفضل عزيمتها ودعم القيادة.