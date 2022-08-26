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«الزراعة والسلامة الغذائية» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

جانب من الاحتفال (من المصدر)
27 أغسطس 2022 03:07

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مقرها بأبوظبي احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية والذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك بحضور عدد من القيادات النسائية في الهيئة وعدد من الموظفات. وتم خلال الحفل استضافة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، وهالة كاظم مدربة ثقافة حياتية.
وأعرب سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فخره بالدور الرائد الذي تقوم به المرأة الإماراتية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبإنجازاتهن المشرفة على مستوى قطاعات الهيئة وإداراتها، والذي يعد لبنة راسخة من العطاء والعمل الدؤوب لرفعة وطننا ودولتنا. تضمن الحفل محاضرة تحت عنوان «الاستثمار بالذات» قدمتها هالة كاظم، تناولت خلالها عدة محاور مهمة في تطوير الذات وتأثيره على حياة الآخرين بالإضافة إلى طرق الاستثمار في النفس وأهم المعوقات التي تحول من دون تحقيق ذلك.

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إنجازات
تضمن الحفل فيديو تعريفي عن إنجازات المرأة الإماراتية في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنظيم جلسة حوارية مع إحدى النساء الملهمات الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، حيث سلطت خلالها الضوء على دور المرأة الإماراتية في نهضة الدولة وتطورها والدعم الكبير الذي حصلت عليه المرأة الإماراتية خلال الخمسين عاماً الماضية من القيادة الرشيدة، لاسيما سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي جعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى بها بين الأمم والشعوب.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
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