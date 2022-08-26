الإماراتية في «مجموعة موانئ أبوظبي»... تمكين وإنجازات

أبوظبي (وام)

حرصت مجموعة موانئ أبوظبي منذ تأسيسها على تأهيل الكوادر النسائية وتمكينهن من تحقيق طموحاتهن، وتقديم تجارب ملهمة تشكل منارة للأجيال القادمة، وأتاحت المجال أمامهن لتأدية دور ريادي في مسيرة البناء والتنمية.

وتأتي جهود مجموعة موانئ أبوظبي في هذا السياق ضمن إطار حرص «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات.

ومن أمثلة النساء الإماراتيات اللاتي شغلن مناصب إدارية عليا على سبيل المثال وليس الحصر ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية، والدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي - القطاع الرقمي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، وفاطمة محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي - الشؤون التجارية - كيزاد، ونورة الظاهري، مديرة إدارة أعمال الرحلات البحرية، وإيمان الخلاقي، نائب الرئيس لإدارة الابتكار، وسارة النجار، نائب الرئيس لتقنية المعلومات. أما بالنسبة للنساء الإماراتيات في الأدوار التشغيلية نذكر عائشة المرزوقي، مشرف تحكم بالأنظمة بمرافئ أبوظبي، وليلى آل البشر، مشرف عمليات بمرافئ أبوظبي، واللتين بدأتا مسيرتهما المهنية في مجموعة موانئ أبوظبي كمشغلات رافعات على رصيف الميناء، والكابتن مهرة الشامسي، مشرف الامتثال البحري، والتي تعتبر من أوائل الكوادر النسائية المدربة لقيادة السفن في إمارة أبوظبي، وغيرهن الكثير. وحقق برنامج «أطلق» نجاحاً لافتاً ونتائج متميزة في نسخه الثلاث تمثلت في استكمال المنتسبات لما يفوق 32 ألف ساعة تدريبية عبر أكثر من 350 جلسة تدريبية، كما شهدت إقبالاً واسعاً تخطى 2.000 طلب انتساب، بمشاركة 88 متدربة. أما على صعيد الخطوات المتواصلة التي تبذلها مجموعة موانئ أبوظبي لدعم المرأة الإماراتية، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي، العام الماضي شراكة جديدة مع «آرورا50»، المؤسسة الاجتماعية التي أسستها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وتكرس جهودها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات. وهدفت المؤسستان من خلال الشراكة الجديدة إلى خلق بيئة عمل أكثر شمولية وتكاملاً من خلال برنامج «جلوو» /GLOW/ المتخصص الذي يشكل آلية دعم وتشجيع مناسبة لتمكين الموظفات الإماراتيات في المجموعة من تحقيق أقصى استفادة من قدراتهن.