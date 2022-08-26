«دناتا» تطلق برامج عطلات خاصة احتفاء بالمرأة الإماراتية

دبي (وام)

أطلقت «رحلتي من دناتا» للمسافرين الخليجيين تشكيلة برامج حصرية احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية. وعمل فريق من النساء الإماراتيات في «رحلتي» على إعداد برامج خاصة للمسافرات بمفردهن أو ضمن مجموعات تتضمن تجارب شهيرة مع بعض العروض والإضافات الحصرية، وعلى سبيل المثال فإن الوجهات الرائجة للسفر من الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 تشمل كلاً من جزر المالديف وموريشيوس والمملكة المتحدة وتايلاند وإيطاليا.

وقالت رحاب منصور مدير عام «رحلتي من دناتا للسفريات»: نشهد ارتفاعاً في الطلب من النساء الإماراتيات على مسارات السفر الفردي والجماعي، لذلك أردنا أن نشعرهن بتميزهن في استعدادنا ليوم المرأة الإماراتية.