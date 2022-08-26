الطيران المدني تنظم «طاقات نسائية»

أبوظبي (وام)

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، احتفت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركة ستراتا للتصنيع بيوم المرأة الإماراتية. ونظمت الجهتان المتميزتان في تمكين الكوادر الوطنية النسائية ندوة «طاقات نسائية في قطاع الطيران المدني» في نسختها الخامسة في مقر منصة «HUB 71» بإمارة أبوظبي بحضور نخبة من قيادات قطاع الطيران والرموز الملهمة من الكوادر النسائية الإماراتية وبمشاركة جهات مختلفة من عدة قطاعات مثل مجموعة بريد الإمارات ومبادلة للرعاية الصحية وشركة الياه للاتصالات الفضائية ومجموعة سند ومنظومة HUB 71.

ونوه المشاركون بالإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية بشكل عام وفي مجال الطيران المدني بشكل خاص.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «لا شك أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من نجاح وتميز مكنها من احتلال مراكز رائدة ومتقدمة بل وتفوقت على مثيلاتها عالمياً لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة نهج الدعم الكبير الذي أولاه إياها قادة دولة الإمارات».

وقال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: «في كافة القطاعات وقطاع الطيران خاصة نرى المرأة الإماراتية قد تميزت ورسخت بصمتها في مختلف المهن».