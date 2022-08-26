السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطيران المدني تنظم «طاقات نسائية»

جانب من الاحتفالية (وام)
27 أغسطس 2022 03:07

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، احتفت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركة ستراتا للتصنيع بيوم المرأة الإماراتية. ونظمت الجهتان المتميزتان في تمكين الكوادر الوطنية النسائية ندوة «طاقات نسائية في قطاع الطيران المدني» في نسختها الخامسة في مقر منصة «HUB 71» بإمارة أبوظبي بحضور نخبة من قيادات قطاع الطيران والرموز الملهمة من الكوادر النسائية الإماراتية وبمشاركة جهات مختلفة من عدة قطاعات مثل مجموعة بريد الإمارات ومبادلة للرعاية الصحية وشركة الياه للاتصالات الفضائية ومجموعة سند ومنظومة HUB 71.
ونوه المشاركون بالإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية بشكل عام وفي مجال الطيران المدني بشكل خاص.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «لا شك أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من نجاح وتميز مكنها من احتلال مراكز رائدة ومتقدمة بل وتفوقت على مثيلاتها عالمياً لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة نهج الدعم الكبير الذي أولاه إياها قادة دولة الإمارات».
 وقال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: «في كافة القطاعات وقطاع الطيران خاصة نرى المرأة الإماراتية قد تميزت ورسخت بصمتها في مختلف المهن». 

الطيران المدني
فاطمة بنت مبارك
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©