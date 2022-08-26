«بيت الخير» نموذج لمشاركة المرأة الإماراتية في العمل الخيري

دبي (وام)

أولت جمعية بيت الخير اهتماما بتدريب الكوادر النسائية الإماراتية على مهارات العمل الخيري والبحث الاجتماعي والانخراط في الأعمال التطوعية على اختلافها، فمنذ نشأتها حرصت الجمعية على إدماج المرأة بمختلف الوظائف المتاحة لديها وهي تشغل اليوم حوالي 37 بالمائة من قوة العمل. وتعمل في الجمعية 80 موظفة من أصل 220 موظفاً، ويسخرن معارفهنّ وخبراتهنّ في تنفيذ مختلف البرامج والمهام الخيرية، وتشغل 18 امرأة في «بيت الخير» مواقع قيادية متقدمة كمديرات للأفرع والأقسام والوحدات الإدارية من أصل 39 مديراً وقيادياً، أي بنسبة مشاركة في إدارة نشاط الجمعية الخيرية تصل إلى حوالي 47 بالمائة.

وأكدت حليمة الظنحاني مدير شؤون الأفرع في الجمعية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وتنمية مسيرة العطاء، وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بيوم المرأة الإماراتية التي شهدت على يديها وبدعم من القيادة الرشيدة كل الدعم والمساندة حتى تمكنت من أداء دورها الفاعل والمؤثر في نهضة دولتها ووطنها.