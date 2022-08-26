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«يوم بلا حوادث».. مع بدء العام الدراسي

«يوم بلا حوادث».. مع بدء العام الدراسي
27 أغسطس 2022 03:05

دبي (الاتحاد)

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الاثنين، حملة «يوم بلا حوادث»، الهادفة ليكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحملة حققت نجاحاً منقطع النظير خلال الثلاث أعوام الماضية، عبر تسجيل صفر في أعداد الوفيات والإصابات، وانخفاضاً ملحوظاً في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي، وستحمل هذا العام شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً»، وستتكون من شقين، الأول مروري، والثاني توعوي لسائقي المركبات.
وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم، بلا حوادث ويوماً توعوياً للسائقين، مشيراً إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين لشرطة دبي، إضافة إلى أفراد المجتمع الذين يعدون شركاء في إنجاح الحملة مع بداية العام الدراسي، من خلال الالتزام بقوانين السير والمرور.
وأضاف، أن الحملة التوعوية تهدف لعدم وقوع حوادث في مناطق المدارس، وخاصة حوادث الوفيات في اليوم الأول للعام الدراسي، مشيراً إلى أن شرطة دبي تسعى من خلال الحملة إلى تحقيق توجهها الاستراتيجي المتمثل في المدينة الآمنة، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وخفض الوفيات لكل 100 ألف من السكان، مؤكداً تضافر جهود مختلف الشركاء الداخليين المتمثلين في مجلس مديري مراكز الشرطة، ومبادرة الروح الإيجابية، ومبادرة أمن المدارس لتحقيق التوجّه الاستراتيجي للقيادة.

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التزام
أكد العميد سيف مهير المزروعي، حرص شرطة دبي من خلال المبادرة، على تشجيع وحث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية بشكل دائم من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مشدداً على وجوب التزام السائقين بإشارة قف المستخدمة في الحافلات المدرسية، وعدم تجاوزها من أجل السلامة العامة، وتفادياً لوقوع حوادث، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قطع إشارة قف الخاصة بالحافلات المدرسية غرامتها ألف درهم، إلى جانب 10 نقاط مرورية وفقاً للقانون المروري.
وناشد السائقين إلى الالتزام بالسرعة، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وعدم الانشغال عن الطريق بأمور أخرى أثناء القيادة، مؤكداً ضرورة التزام سائقي المركبات والحافلات المدرسية بمعايير السلامة العامة، والالتزام بالقوانين المرورية حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث.
من جانبه، أكد السيد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة التي يتم تنفيذها في العام الرابع على التوالي، أثبتت نجاحاً ملحوظاً في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة عبر خفض نسبة الحوادث في مجمل إمارة دبي خلال العام الماضي، وعليه تواصل شرطة دبي إطلاق الحملة سنوياً، والتذكير بأهمية أن يكون العام الدراسي للطلبة بلا حوادث، وتوحيد جهود فرق العمل لتحقيق المؤشرات المرورية.
وأضاف أن الحملة ستتضمن التوعية بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، من خلال ربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، وأهمية إفساح الطريق لسيارات الطوارئ.

شرطة دبي
الحوادث المرورية
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