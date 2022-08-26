معرض توجيهي لطلبة «هندسة جامعة الإمارات»

العين (الاتحاد)

نظّمت كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً «المعرض التوجيهي للطلبة» في الفصل الأول من العام الأكاديمي الجديد 2022-2023، في مبنى كلية تقنية المعلومات- طلاب بالحرم الجامعي، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية للكلية وعدد من الطلبة.

وأوضح الدكتور سالم الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة أن عدد الطلبة الجدد المُسجّلين في كلية الهندسة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي بلغ 956 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس، و103 طلاب وطالبات في برامج الماجستير، إضافة إلى 36 طالباً وطالبة في برامج الدكتوراه.