81 مشاركاً في «وطن» للتطوع المجتمعي

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن فريق «وطن» للتطوع المجتمعي الذي دشن من قبل الجمعية مطلع شهر يونيو الماضي، شهد تسجيل 81 متطوعاً من الجنسين ومختلف الأعمار.

وأكد أن هذه المشاركة التي لا تزال مفتوحة أمام مختلف فئات وشرائح المجتمع، تمثل رغبة المشتركين في تنفيذ مهام وأعمال التطوع المختلفة التي تعزز من قيم التعاون والتلاحم المجتمعي المقدمة إلى المجتمع في شتى المجالات والأنشطة والتي تعود بالنفع والفائدة للمتطوعين أنفسهم والمستفيدين من تلك الأعمال المقدمة.

خلف بن عنبر

وقال خلف سالم بن عنبر لـ«الاتحاد»: إن فكرة إنشاء منصة «وطن» للتطوع المجتمعي تأتي لتحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الترابط والتكافل الاجتماعي ودعم العمل الخيري والإنساني، حيث يمثل التطوع ظاهرة مجتمعية ثقافية وطنية يقدمها المتطوع بعد استجابته الذاتية والتلقائية دون انتظار لأي مقابل أو أجر يذكر بل فقط خدمة الأفراد والمجتمع.

وذكر أن الجمعية اتجهت نحو إنشاء فريق «وطن» للتطوع المجتمعي من أجل خلق ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع عامة والشباب خاصة، والتي تهدف من خلاله إلى ترسيخ قيم وثقافة الخير والعطاء والسعي لتحقيق أهداف الدولة الإستراتيجية في مجال التطوع وهي النهوض بالعمل التطوعي وتعميمه في المجتمع الإماراتي وتمكين المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في فرص التطوع المحددة وتعزيز مفهوم العمل التطوعي باعتباره أسلوب حياة.

6 مجالات

لفت نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة إلى أن المنصة تقدم للمتطوعين الراغبين الالتحاق بالفريق، 6 مجالات للمشاركة وذلك في التدريب والتثقيف والتصوير الفوتوغرافي والمساندة والدعم وصحافة وإعلام والتقديم والإلقاء والتصميم والمونتاج، حيث يحق لجميع المتطوعين اختيار المجال المناسب لهم ولمهاراتهم وقدراتهم، وستقوم الجمعية بتقديم الدعم والتدريب اللازم لفريق التطوع ليقوم بمهامه المناطة به على أكمل وجه وليتمكن من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذها في المستقبل بعد بدء الأعمال الموكلة إلى الفريق. وذكر أنه على أفراد المجتمع الراغبين الانضمام إلى مهام فريق التطوع العمل على التسجيل في منصة «وطن» التي توضح للمشاركين المعايير المختلفة للالتحاق، بهدف الاطلاع عليها والبدء بأعمال التطوع المتاحة ضمن مختلف المجالات المطروحة.

ولفت إلى أنه من أهم معايير الانضمام إلى هذا الفريق، أن يكون المتطوع من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكون قادراً على التخاطب باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يمتلك المتطوع مهارات الاتصال والتواصل مع الأفراد الجمهور، وأن تكون لدية مهارة استخدام برامج الحاسب الآلي ويتمتع بشخصية اجتماعية ورغبة في القيام والالتزام بالأعمال التطوعية.