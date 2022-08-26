إنجاز علمي جديد لـ«نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك فريق بحثي من جامعة نيويورك أبوظبي في نجاح منظار جيمس ويب في رصد انبعاثات إشعاعية شبه ما تحت الحمراء لطيف فائق الدقة منبثق عبر الغلاف الجوي لعملاق غازي خارجي يبعد عن المجموعة الشمسية بنحو 700 سنة ضوئية، وتعمل ياسمينة بليتشيتش ضمن فريق العلماء المشرف على برنامج نشر البيانات العلمية الأولية للكواكب الخارجية العابرة لمشروع منظار جيمس ويب، وقد أسفرت جهود هذا الفريق عن رصد دلائل وجود غاز ثاني أوكسيد الكربون ضمن الغلاف الجوي لأحد الكواكب خارج المجموعة الشمسية والتحقق من ذلك، مما يشكل إنجازاً علمياً غير مسبوق.

ياسمينة بليتشيتش

وقد حدد العلماء الانبعاثات الإشعاعية للكوكب «WASP-39 b» على أساس مجموعة من البيانات التي جمعها جهاز التصوير للأشعة شبه ما تحت الحمراء في المنظار، مما يشكل ثلاثية غير مسبوقة من الإنجازات العلمية: أول معاينة علمية لكوكب خارج المجموعة الشمسية للمنظار، وأول عملية رصد للإشعاعات شبه تحت الحمراء ضمن هذا النطاق تحديداً لكوكب خارج المجموعة الشمسية، والعثور على أول دليل يثبت وجود ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب بعيد. تشير هذه النتائج إلى قدرة المنظار على رصد تلك الجزيئات كثاني أوكسيد الكربون في مختلف أنواع الكواكب الخارجية، ومنها الكواكب الصخرية الصغيرة، مما يمكن العلماء من الوصول إلى استنتاجات حول طبيعتها وتشكيلها وتطوّر الكواكب في المجرات.

وفي جامعة نيويورك أبوظبي، يعمل فريق أبحاث الكواكب خارج المجموعة الشمسية الذي يضم رئيس الفريق إيان دوبز- ديكسون والباحثة ياسمينة بليتشيتش على تحليل البيانات التي تجمعها المراصد بأنواعها خلال هذه المراحل لفك ألغاز هذه الكواكب البعيدة وغلافها الجوي من حيث الحرارة والتكوين والتيارات والسحب. يركز فريق الأبحاث على المكونات الكيميائية نظراً لاختلاف خصائص الغازات من حيث ترشيح الأشعة الضوئية بكل أنواعها، فيمكن بذلك تحديد مكونات الغلاف الجوي بدقة.

ومن أولى مراحل المشروع بعد إطلاق المنظار، حدد فريق منظار جيمس ويب الكوكب «WASP-39 b» كأحد المواضيع الرئيسية للدراسة نظراً لانخفاض كثافة غلافه الجوي وقصر مداره حول النجم المركزي الذي يعني بالضرورة كثرة تكرار مرحلة العبور، واعتمدوا في عملهم على جهاز رصد الأشعة شبه تحت الحمراء وهو جزء من معدات المنظار الفضائي.