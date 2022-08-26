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«التنمية الأسرية» تطلق منتدياتها في مركز جبل حفيت المجتمعي

تستمر الفعاليات حتى شهر أكتوبر المقبل (من المصدر)
27 أغسطس 2022 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

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«التنمية الأسرية» تُطلق منتدياتها في جبل حفيت

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية منتدياتها لرحلة التمكين الاجتماعي للأطفال والشباب لعام 2022، في مركز جبل حفيت المجتمعي، متضمنة مجموعة من الورش والدورات التدريبية المتنوعة التي تهدف إلى الاستدامة وبناء أجيال من الأطفال والشباب المتمكنين من إدارة ذاتهم وإطلاق إمكاناتهم.
واعتمدت رحلة التمكين الاجتماعي للأطفال والشباب على نهج التنمية الشبابية الإيجابية الذي يركز على تزويد الأطفال والشباب بالفرص لتطوير مهاراتهم وعلاقاتهم ومشاركتهم على المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي، وتتضمن فعاليات وبرامج مركز جبل حفيت المجتمعي، مجموعة من المنتديات الاجتماعية والثقافية والتعليمية المتنوعة منها: منتدى جودة الحياة الاجتماعية، ومنتدى جودة الحياة المالية، ومنتدى المواهب ومهارات المستقبل، ومنتدى جودة الحياة الصحية، ومنتدى كلنا مسؤول، ومنتدى روّاد التغيير الاجتماعي، ومنتديات نادي النوايف، بالإضافة إلى منتدى جودة الحياة الاجتماعية.
وتستمر فعاليات وورش مركز جبل حفيت المجتمعي ضمن نادي أطفال وشباب الدار ومنتدى النوايف حتى شهر أكتوبر المقبل.

التنمية الأسرية
جبل حفيت
التمكين الاجتماعي
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