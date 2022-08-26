تبادلا المساكن الشعبية وذهبا للمحكمة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالكي مسكن شعبي حول تبادل كل منهما لمسكن الآخر، برفض طلب الشاكي مالك المسكن الشعبي الأول، وذلك لانتفاعه بالمسكن الشعبي لمدة 3 سنوات وعدم اعتراضه على أي شيء، موضحة أن القول بوجود العيوب ومخالفة الشروط التي يدعيها في غير محله، كما أن من يستلم مبلغا من النقود خلافا للقانون لا يحرر سندا لإثباته وهو ما يبرر توجيه اليمين المتممة للشاكي، عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان مالك منزل شعبي أقام دعوى قضائية ضد مالك منزل شعبي آخر، نظير تبادل كل منهما لمنزل الآخر على أن يدفع المالك الثاني مبلغ 70 ألف درهم بموجب عقد موثق ومبرم بين الطرفين من حيث المعاينة والتثمين للمسكنين وبعلم الجهة المنوطة (البلدية)، إلا أن الشاكي لم يرتض بالعقد نظير وجود عيوب في المسكن الشعبي بحسب ادعائه مما دفعه للجوء للقضاء.

أوضحت المحكمة أن الشاكي (المالك للمسكن الشعبي) ظل منتفعا بالمسكن الذي استلمه من المالك الثاني للمسكن الشعبي لمدة 3 سنوات إضافة إلى أن زعمه باستلام المالك الثاني منه مبلغا قدره 70 ألف درهم ولا يوجد ضمن أوراق الدعوى ما يثبت الاستلام وأوضحت المحكمة أن ما خلصت إليه محكمة الاستئناف يعتبر سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون وكافيا لحمل قضائها ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ويحمل الرد المسقط لحجج مالك المسكن الشعبي الأول وأوجه دفاعه، وكان النعي عليه بأن المشرع اشترط في المسكنين محل التبادل عملا بالمادتين 4 و6 من قرار مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان رقم 2 لسنة 2016 أن يكونا صالحين لسكن الأسرة الإماراتية، وأن استنتاج المحكمة بأنهما صالحان غير صحيح وكان عليها ندب خبير متخصص للتحقق من العيوب، ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لكونه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.