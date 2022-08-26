ضبط آسيوي استعرض بمركبته

رأس الخيمة (الاتحاد)

نجح رجال فرع التعقيب في قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة من ضبط آسيوي يبلغ من العمر 25 عاماً قام بالاستعراض بمركبته وأداء حركات خطيرة في أحد شوارع الإمارة.

وأوضح العميد أحمد سعيد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في رأس الخيمة أن تفاصيل هذه الواقعة بدأت بتلقي قسم المباحث والضبط المروري بالإدارة بلاغاً عن انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالاستعراض بمركبته بحركات خطيرة تهدد سلامته وسلامة غيره من مستخدمي الطريق في أحد الشوارع الداخلية بالإمارة، ليتم بناء عليه تشكيل فريق مختص من فرع التعقيب لمتابعة الموضوع وإجراء اللازم حيث تكللت جهود أعضاء الفريق في تحديد المركبة وهوية سائقها.

وذكر أنه تم حجز المركبة المضبوطة في ساحة حجز المركبات بينما تم إحالة السائق لجهات الاختصاص بتهمة تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مهيبا بمستخدمي الطرق وسائقي المركبات بضرورة احترام الأنظمة والقوانين المرورية وعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تهدد السلامة العامة وتعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات مالية يتم توقيعها بحقهم.

​ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة التعاون وأهميته في الإبلاغ عن أي تجاوزات مرورية من خلال التواصل سريعاً على غرفة العمليات 999 أو للاستفسارات على الرقم901.

أخلاقيات القيادة

شددت شرطة رأس الخيمة على خطورة عدم احترام قوانين السير والمرور من خلال عدم التزام السائقين بقيادة مركباتهم بطريقة ملتزمة وآمنة وضرورة أن يتحلوا أولاً بأخلاقيات القيادة حيث أن القيادة فن وذوق، ولابد من مراعاة الآخرين والحفاظ على سلامتهم وعدم إزعاجهم بتصرفات غير مسئولة، حيث أن قانون السير والمرور الاتحادي شدد على عقوبة مخالفة مثل هذه التصرفات في مادته رقم 1 بالغرامة ب 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً لكل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، بالإضافة إلى قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.