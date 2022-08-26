«حماية» يربط 320 منشأة في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

تواصل دائرة بلدية أم القيوين، تنفيذ مشروع «حماية»، الذي يهدف إلى ربط جميع أنظمة إنذار الحرائق في المباني والمؤسسات الخاصة والعامة بنظام مراقبة ذكية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتجاوز عدد المنشآت التي تم ربطها بغرفة العمليات بأم القيوين خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 320 منشأة، بعد أن تم تجهيز منصة ذكية «حماية» مرتبطة مع الدفاع المدني بالإمارة، تعمل على مدار ال 24 ساعة طوال الأسبوع، لاستقبال الإنذارات والبلاغات والاستفسارات ومتابعة الأنظمة في المنشآت والتأكد من صلاحيتها، وتوفير فنيين لإجراء الصيانة لها، تدريب العاملين في المنشآت على كيفية التعامل مع الأجهزة.

ويعتبر مشروع «حماية» نظام مراقبة ذكية لأنظمة مكافحة الحرائق في المنشآت، وهو إلزامي لجميع المباني والمنشآت بمختلف أنواعها، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2020، حيث تم إطلاق المشروع بناء على الحاجة الملحة لتفادي مخاطر الحرائق، والحد من الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم النظام بمراقبة لوحة الحريق التي يتم تركيبها في المنشأة، لحظة بلحظة، ويعمل على نقل جميع الاحداث في جهاز حماية المرتبط بنظام الحريق إلى مركز التحكم للاستجابة السريعة في حال حدوث حريق، ويتأكد مراقبي المركز من صحة الإنذار في أقل من 90 ثانية، وبعدها يتم تحويل البلاغ إلى غرفة العمليات مباشرة، مع تزويدهم بمعلومات واحداثيات الموقع بشكل دقيق، لكي تصبح استجابة الخدمات أكثر فاعلية، ويسهل تحقيق الرؤية الهادفة إلى جعل الإمارة أكثر أماناً.

وخصصت دائرة بلدية أم القيوين، موقعاً إلكترونية لتسجيل المنشآت في نظام «حماية»، وحددت 6 متطلبات للتسجيل.