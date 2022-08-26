السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سيدات نادي عجمان يزرن  «عقابية رأس الخيمة»

سيدات نادي عجمان وسيدات الأعمال في ضيافة عقابية رأس الخيمة (من المصدر)
27 أغسطس 2022 03:04

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
ولي عهد عجمان يشيد بموظف متميز في الدفاع المدني

استقبلت المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، وفداً من عضوات نادي سيدات عجمان، وسيدات الأعمال، برئاسة عبير الرميثي مدير مجلس سيدات عجمان، ترافقها عائشة خلفان الرميثي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات عجمان، ومنى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال.
 ورحّب العقيد عبد الله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، بالوفد الزائر من نادي سيدات عجمان، وسيدات الأعمال، مثمناً الزيارة التي جاءت في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم وترويج المشغولات والمصنوعات التي تنتجها نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، وتشجيعهن نحو تقديم المزيد والأفضل من المنتجات اليدوية، ومساعدتهن لتذليل المعوقات والحصول على الكسب الحلال، وتحقيق بناء الذات.

عجمان
المؤسسة العقابية والإصلاحية
رأس الخيمة
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©