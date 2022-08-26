سيدات نادي عجمان يزرن  «عقابية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبلت المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، وفداً من عضوات نادي سيدات عجمان، وسيدات الأعمال، برئاسة عبير الرميثي مدير مجلس سيدات عجمان، ترافقها عائشة خلفان الرميثي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات عجمان، ومنى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال.

ورحّب العقيد عبد الله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، بالوفد الزائر من نادي سيدات عجمان، وسيدات الأعمال، مثمناً الزيارة التي جاءت في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم وترويج المشغولات والمصنوعات التي تنتجها نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، وتشجيعهن نحو تقديم المزيد والأفضل من المنتجات اليدوية، ومساعدتهن لتذليل المعوقات والحصول على الكسب الحلال، وتحقيق بناء الذات.