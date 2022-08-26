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مركز شرطة حتا يكرم عسكرياً خدم 42 عاماً

مركز شرطة حتا يكرم عسكرياً خدم 42 عاماً
27 أغسطس 2022 03:04

دبي ( الاتحاد)

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كرم مركز شرطة حتا، الرقيب أول مصطفى عبد الله محمد سلطان، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت لفترة 42 عاماً.
وأثنى المقدم راشد جعفر مرخان الكتبي، رئيس قسم المناوبة العامة، على جهود الرقيب أول مصطفى عبد الله سلطان، وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء عمله في مركز شرطة حتا، حيث كان مثالا يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، مؤكدا أنه كان أحد موظفي المركز المثاليين، متمنيا من الجميع حذو حذوه والسير على خطاه.
من جانبه، عبر الرقيب أول مصطفى سلطان عن شكره وامتنانه للقيادة العام لشرطة دبي على هذه المبادرة الطيبة، مشيراً الى أنه فخور جداً بالعمل في شرطة دبي لهذه الفترة الطويلة، شاكرا زملاءه في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون له خلال فترة عمله.
وقال الرقيب أول مصطفى سلطان إنه التحق بالقيادة العامة لشرطة دبي في العام 1979، وعمل في مركز شرطة حتا منذ كان المركز مخفراً تابعاً لمركز شرطة بر دبي، وعمل في جميع أقسام المركز.

شرطة حتا
شرطة دبي
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