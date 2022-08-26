اتفاقية بين «السلامة الغذائية» وخليفة للتقانات الوراثية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية تعاون مع مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية تهدف إلى تنفيذ خريطة الطريق والخطة التنفيذية المفصلة لجميع مراحل مشروع برنامج أبوظبي للجينوم الزراعي البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع بعض المراكز البحثية الوطنية في الدولة، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال البحوث الجينية الزراعية، مما يعزز من مكانة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقع الاتفاقية د. مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فيما وقعها عن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية د. خالد أحمد أميري مدير المركز. وقالت السويدي: تهدف هذه الاتفاقية إلى مد آفاق التعاون مع مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية من خلال تنفيذ مشروع برنامج أبوظبي للجينوم الزراعي الذي سيسهم في تحسين الإنتاج الزراعي المستدام من خلال تحسين السلالات الحيوانية والأصناف النباتية وإكسابها صفات وراثية ذات قيمة اقتصادية للارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. وأكدت أن البرنامج سيسهم في إرساء قاعدة علمية وتأهيل نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال أبحاث الجينوم الزراعي وتطبيقاته.

وأكد الدكتور خالد أميري أن مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية أصبح بيتاً للخبرة في مجال الجينوم وتعد استراتيجيته فريدة عالمياً لتقديم حلول للزراعة المستدامة، وقد قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال خلال سنوات قليلة. ويشير أ.د. خالد أميري إلى أن مشروع الجينوم الزراعي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن دل على شيء فإنه يدل علي رؤيتها المستقبلية السديدة. كما نشكر الهيئة على تعاونها وثقتها بمركز خليفة. وسيستخدم المركز أحدث تقنيات الجينوم لتفكيك جينوم الكائنات المختلفة وإعادة استخدامها في تطوير الزراعة.

الجينوم الزراعي

برنامج الجينوم الزراعي أحد مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى تطوير السلالات المحلية النباتية والحيوانية والسمكية لضمان تحسين الإنتاج الزراعي ومواجهة تحديات الظروف المناخية والبيئية للإمارة، بالإضافة إلى إنشاء بنك الجينات لحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية المحلية، وإنشاء قاعدة بيانات لسلالاتها الجينية. وسيسهم البرنامج أيضاً في تطوير القدرات المحلية للنهوض بعمليات حفظ وتسجيل السلالات النباتية والحيوانية المحلية دولياً، وعمليات التسلسل الجيني، ودراسة الصفات الظاهرية والجينية للنباتات والحيوانات، وتحديد الدلائل الجينية للصفات المرغوبة للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.