طقس مغبر وغائم جزئياً

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً وغرباً قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:09 الجزر الثاني عند الساعة 08:13. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 المد الثاني عند الساعة 21:48 والجزر الأول عند الساعة 16:19 الجزر الثاني عند الساعة 04:17.