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رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله

رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله
26 أغسطس 2022 18:44

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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