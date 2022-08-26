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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
26 أغسطس 2022 17:44

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً وغرباً قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:09 والجزر الثاني عند الساعة 08:13. 
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند الساعة 21:48 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:17. 

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المصدر: وام
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