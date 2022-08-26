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إغلاق منشأة مخالفة تداولت منتجات تبغ لا تحمل طوابع ضريبية رقمية

إغلاق منشأة مخالفة تداولت منتجات تبغ لا تحمل طوابع ضريبية رقمية
26 أغسطس 2022 16:20

 نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي "إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية"؛ تم خلالها ضبط وإغلاق منشأة تجارية مخالفة في إمارة دبي، وذلك لقيامها بتداول منتجات تبغ لا تحمل العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته "الطوابع الضريبية الرقمية".

وأوضحت الهيئة - في بيان صحفي اليوم - أنه تمت مصادرة جميع المنتجات المخالفة التي تم ضبطها في المنشأة والتي بلغ عددها 5,430,356 علبة، فيما بلغت قيمة المستحقات الضريبية على هذه المنتجات 91,833,016.40 درهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنشأة غير الممتثلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، وحماية المستهلكين.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحملة المشتركة جاءت في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، مُشددةً على ضرورة امتثال قطاعات الأعمال من منتجي ومستوردي ومخزني التبغ وجميع منتجاته للتشريعات الضريبية بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وذلك تجنباً للتعرض للغرامات والعقوبات المطبقة في حال عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين الضريبية. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عمليات التفتيش التي تقوم بها تعتمد على آليات رقابية إلكترونية متطورة تهدف لمنع بيع أو تداول أو تخزين أي نوع من المنتجات التي لم يتم استيفاء الضرائب المفروضة عليها، ومن بين هذه الآليات تثبيت "طوابع ضريبية رقمية" - مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة - على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

كما أكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، لضمان تحقيق الامتثال الضريبي في جميع إمارات الدولة.

المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للضرائب
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