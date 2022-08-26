السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

القرية العالمية تكشف عن مجموعة من التحديثات المطورة للموسم الجديد

القرية العالمية تكشف عن مجموعة من التحديثات المطورة للموسم الجديد
26 أغسطس 2022 14:26

 أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاقها حزمة من التحديثات والإضافات الجديدة على بنيتها التحتية ومرافقها لتكون جاهزة مع انطلاق موسمها الـ 27 في 25 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التخطيط والاستعداد التام مع بداية كل موسم للارتقاء بتجارب الضيوف وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

ومن أبرز الإضافات التي سيشهدها الموسم المقبل افتتاح " بوابة السعادة " لتشكل المدخل الثالث إلى القرية العالمية، في خطوة من شأنها تسهيل حركة دخول الضيوف، وتقليص المسافة بين مواقف السيارات والقرية العالمية، وذلك مع عودة خدمة صف السيارات عند البوابة الجديدة، وتوافر خيار المواقف المدفوعة الشائع قرب "بوابة العالم"، إضافة إلى انتشار اللوحات الإرشادية المحدثة لضمان انسيابية حركة مرور المركبات.

وبالتزامن مع تشييد "بوابة السعادة" جرى تحديث وتوسعة "شارع السعادة" الشهير، حيث سيتيح التصميم الجديد للضيوف مساحة أوسع لاكتشاف عروض المأكولات الشعبية العديدة المتوفرة في الأكشاك التي تتوزع على جانبيه.

أخبار ذات صلة
القرية العالمية تكشف عن موسمها الـ 27
القرية العالمية تعزز جاذبيتها للمستثمرين وراود الأعمال

وتستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوف موسمها المقبل بمجموعة من التجارب الجديدة والمميزة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لحجز حجرات مكشوفة للجلوس ذات التصاميم الجميلة، والتي تتسع كل منها لمجموعة من 8 أفراد من الأهل أو الأصدقاء، حيث سيحظون بفرصة للاسترخاء وأخذ قسط من الراحة مع توافر مساعدي خدمة لتلبية احتياجاتهم خلال استمتاعهم بسحر المكان وأجوائه الرائعة.

كذلك جهزت القرية العالمية مقاعد مريحة ومميزة لضيوفها الباحثين عن التشويق والمشاهد التي تحبس الأنفاس عند متابعتهم "العرض الشيق" الحائز على العديد من الجوائز، والذي يحظى بإقبال كبير، وذلك لضمان مشاهدة قريبة وممتعة لعرض أصبح سمة مميزة للقرية العالمية، بما يقدمه لضيوفه من تحد وتشويق. وأكد محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه، الحرص الدائم على الارتقاء بتجارب القرية العالمية ، ومع تنامي الإقبال على هذه الوجهة الترفيهية والثقافية المميزة، ورغبة 90% من ضيوفها بتكرار زياراتهم، أصبح في مقدمة الأولويات إيجاد أفضل السبل لتحسين تجربتهم وجعلها سلسة وممتعة، وتجاوز توقعاتهم في كل مرة يقصدون فيها القرية العالمية.

ومن التحديثات الأخرى التي ستشهدها وسائل الراحة في القرية العالمية في موسمها السابع والعشرين، إقامة المزيد من مراكز خدمة الضيوف في مختلف أنحاء الوجهة، وتجديد المصليات، وزيادة عدد آلات بيع التذاكر الذكية عند منافذ الدخول، وإضافة المزيد من الخزائن لاستخدامها من قبل الضيوف لحفظ مقتنياتهم الشخصية أثناء زيارتهم. وستطلق القرية العالمية في موسمها الجديد مجموعة مبتكرة من المنتجات والهدايا التذكارية ذات التصميمات الجميلة والمتنوعة، بما فيها ألعاب ومنتجات مستوحاة من شخصيات القرية العالمية الشهيرة مثل: وليف، وزويا، وأوزكا، وآية، والتي تعد تذكارات رائعة لزيارة مميزة.

المصدر: وام
القرية العالمية
آخر الأخبار
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©