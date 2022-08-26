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علي بن حرمل: المرأة الإماراتية نموذج يُحتذى إقليمياً ودولياً

علي بن حرمل: المرأة الإماراتية نموذج يُحتذى إقليمياً ودولياً
26 أغسطس 2022 11:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي على أن مسيرة المرأة الإماراتية باتت نموذجاً يُحتذى إقليمياً ودولياً حيث أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه دعائم قوية مكنت المرأة الإماراتية من الانطلاق بكفاءة وثقة وعزيمة صلبة نحو التميّز والريادة للنهوض بالتنمية الوطنية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.وأشار إلى أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هذه الرعاية التي هيأت للمرأة الإماراتية بيئة محفزة على التمكين وتحقيق التوازن بين الجنسين، وفتح آفاق الإبداع أمامها بما يكفل لها المشاركة الفعالة إلى جانب شقيقها الرجل في تلبية متطلبات الخمسين المقبلة. وقال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري: إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية مناسبة مواتية نعرب فيها عن كل التقدير والامتنان لسمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) التي سجلت برؤيتها الثاقبة واستشرافها لمستقبل المرأة منجزات حضارية في مسيرة المرأة الإماراتية دفعت بها إلى صدارة المشهد الوطني خلال الخمسين الماضية مبدعة ومبتكرة ورائدة للتميّز في جميع مجالات العطاء الوطني، واليوم تواصل المرأة الإماراتية أداء رسالتها كمساهمة بارزة وشريكة أساسية في نهضة الوطن وازدهاره الاقتصادي ورسم خريطة لمستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
 

علي بن حرمل
يوم المرأة الإماراتية
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