«خليفة التربوية»: الإماراتية أيقونة الخمسين المقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أن الخمسين المقبلة ستشهد نهضة غير مسبوقة لمسيرة المرأة الإماراتية التي ستكون بفضل الله وبرعاية القيادة الرشيدة «أيقونة الخمسين المقبلة» في جميع المجالات في التعليم وسوق العمل وتصدر الوظائف القيادية والنهوض بمبادرات اجتماعية ووطنية بارزة بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها وتعزيز دورها في مئوية الإمارات 2071، مؤكدة على أن المرأة الإماراتية تمتلك رصيداً زاخراً من الإبداع والريادة والابتكار وهي دائماً عند حسن ظن القيادة الرشيدة فقد أثبتت طوال تاريخها أنها أهلاً للثقة والمسؤولية وأنها دائماً شريكة أساسية لشقيقها الرجل في دفع مسيرة التنمية الوطنية إلى آفاق عالمية.

وقالت العفيفي: إننا نحتفي اليوم بمسيرة زاهرة للمرأة الإماراتية التي سجلت خلال الخمسين الماضية منجزات وطنية رائدة، وتواصل اليوم صناعة الغد وإبهار العالم في تميزها ونموذجها الفريق الذي يحتذى به إقليمياً ودولياً، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضافت العفيفي: وفي هذا اليوم نفخر بما قدمته سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» من جهد رائد، وعمل خلاق في سبيل تمكين المرأة وتحقيق التوازن لها، كما نفخر بالأداء المتميز للمرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل والإنتاج وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي شكلت فيه المرأة ركيزة أساسية لنهضة هذا القطاع وتميزه منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.