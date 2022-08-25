الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تدخل العلاقات السياحية والاقتصادية بين الإمارات واليونان حقبة جديدة من التعاون المثمر بعد الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى أثينا، والتي تسهم في تعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع السفر والسياحة وزيادة التدفق السياحي والنقل الجوي. وتعد اليونان وجهة سياحية جاذبة للسائح الإماراتي فهي شهدت مؤخراً نمواً ملحوظاً في عدد السياح الإماراتيين إليها، لا سيما بعد إطلاق الناقلات الوطنية رحلات موسمية صيفية إلى أهم الوجهات هناك. وتتميز اليونان بتنوع الوجهات فيها من جزر سياحية وسواحل شاطئية ومواقع تاريخية وأثرية، في وقت تعتبر الإمارات وجهة سياحية جاذبة لليونانيين لما تضمه من تنوع سياحي كبير من مرافق سياحية وترفيهية وثقافية ومراكز تسوق وفنادق على مستوى عالمي.

برامج سياحية متنوعة

يؤكد صلاح الكعبي المدير التنفيذي لشركة بافاريا للعطلات، أن هذه الزيارة المهمة تسهم في تعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين وتعطي دفعة أكبر للتعاون وتنشيط النقل الجوي والذي بدوره يدعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

ويقول: «إن اليونان تعد وجهة رئيسة للسياحة تضم برامج سياحية متنوعة للعائلات والأفراد حيث تضم مواقع أثرية وتاريخية كثيرة في وقت تتميز بتنوع الجزر فيها والأماكن السياحية الترفيهية وشواطئها وموقعها الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ما يعطيها أهمية كبيرة لسهولة الوصول إليها من أوروبا ومن دول المنطقة».

ويضيف: «تعد اليونان وجهة رئيسة للناقلات الوطنية ما يسهل على السياح الإماراتيين واليونانيين التنقل بين البلدين حيث يستطيع السائح الإماراتي زيارة اليونان أثناء سفره إلى دول أوروبية لسهولة الوصول إليها».

تعزيز الاستثمارات

وفي السياق نفسه، يؤكد علاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: «إن تعميق العلاقات السياحية والاقتصادية أمر في غاية الأهمية حيث من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة الرسمية في تعزيز الاستثمارات الاقتصادية والسياحية بين الإمارات واليونان وزيادة حركة السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال».

وعلى الصعيد السياحي، يقول العلي: «اليونان معروفة منذ القدم بأنها وجهة سياحية جاذبة للسياح من مختلف دول العالم، فهي تتميز بأنها وجهة أولى لـ «شهر العسل» وللترفيه والتسوق وللعائلات، لا سيما في الجزر السياحية والسواحل الشاطئية».

ويضيف «شهدت العلاقات السياحية بين البلدين في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً مع إطلاق الناقلات الوطنية رحلات موسمية صيفية إضافية إلى اليونان حيث شهدت اليونان زيادة بنسبة 15 إلى 20% بعدد السياح الإماراتيين العام الجاري مقارنة بالعام السابق».

واستكمل: خلال جائحة كورونا، فإن أهم الشراكات في مجال السفر والسياحة التي قامت بها دولة الإمارات هي إقامة ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان في إطار التعاون والتنسيق المشتركة بين البلدين والتي أسهمت في تعزيز السياحة والسفر بين الوجهتين.

النقل الجوي

تعد اليونان وجهة رئيسية للناقلات الوطنية الإماراتية، فهي تسير عشرات الرحلات أسبوعيا لليونان، في وقت تطلق رحلات موسمية صيفية إلى عدة وجهات في اليونان والتي يرتفع الطلب إليها في الموسم الصيفي لا سيما الجزر السياحية المشهورة فيها مثل جزر سانتوريني وكريت وميكانوس. فالناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي وويز إير أبوظبي، تسير أكثر من 20 رحلة أسبوعيا إلى اليونان منها رحلات موسمية إلى عدد من الجزر السياحية.

وتسير طيران الإمارات حاليا 12 رحلة أسبوعيا إلى أثينا، وتسير الاتحاد للطيران 9 رحلات أسبوعية إلى أثينا طول العام، ورحلات موسمية إلى جزر سانتوريني وميكانوس وكريت.

كما تسير فلاي دبي رحلات موسمية صيفية إلى وجهتين في اليونان وهي جزيرتي سانتوريني وميكانوس بواقع 3 رحلات أسبوعيا في الفترة بين 18 يونيو إلى 29 سبتمبر.

أما شركة ويز إير أبوظبي، فتسير رحلتين أسبوعيا إلى جزيرة سانتوريني، ورحلتين إلى أثينا، ليصل إجمالي عدد رحلات الناقلة إلى 4 رحلات أسبوعيا لليونان.

قطاع حيوي

تعد السياحة قطاعاً حيوياً بالنسبة لليونان، ويمثل نحو خمس اقتصادها، ويضم أكثر من ربع فرص العمل، حيث إن الاقتصاد من الممكن أن ينمو بنسبة أكبر من المتوقع، في ظل عودة السائحين بأعداد كبيرة، حسب البنك المركزي اليوناني.

ووفق تصنيف منظمة السياحة العالمية لعام 2019، تحل اليونان المرتبة الثامنة في القارة الأوروبية في عدد السياح القادمين إليها، حيث استقبلت 31.3 مليون سائح دولي مقارنة في 30.1 مليون سائح في عام 2018.

جوهرة فيروزية

تتميز اليونان منذ القدم بوجهاتها السياحية والتاريخية والأثرية التي تقدم الكثير من التجارب أمام الزوار، فهي وجهة شاملة تقدم تجارب مختلفة من ترفيه وثقافة وتاريخ وآثار لما تشتهر به من مواقع تاريخية وأثرية عريقة، وشواطئ رملية على المياه الفيروزية من خلال جزرها السياحية المعروفة، ومتاجرها ومطاعمه ا وفعالياتها.

وبحسب مواقع رسمية متخصصة في حجوزات السياحية وشركات الطيران، تتميز اليونان بعدة مواقع ومدن وجزر سياحية تستقطب السياح من مختلف العالم.فعلى سبيل المثال تشتهر جزر سانتوريني وميكانوس وكريت وناموس وناكسوس بما تقدمه من تجارب سياحية فريدة من سياحة شاطئية وأثرية وتاريخية.وبحسب موقع الاتحاد للطيران، تعد جزيرة سانتوريني قلب الجزر اليونانية من خلال منازلها الملونة المنحوتة في الجبال وشواطئها الرملية البركانية ومواقع سياحية وأثرية وتاريخية تعكس حضارة اليونان، إضافة إلى شهرة الجزيرة ببركانها الذي يتوسط المياه الزرقاء والينابيع السخنة والكهوف والمغارات، أما جزيرة كريت فتتميز بقلاعها وقصورها والأثرية ومتاحفها وشواطئها.أما أثينا، فهي فرصة لاستكشاف المعالم الأثرية والتاريخية المدهشة وأسواقها ومطاعمها، فبحسب موقع «تريب ادفايزر»، تتميز بموقعها الشهير «قلعة أكروبوليس» التي يمكن مشاهدتها من أي مكان في المدينة لموقعها على هضبة أو تلة مرتفعة تجعلها أيقونة معمارية تاريخية.

وتتميز اليونان سياحيا وثقافيا وأثريا بمواقعها السياحية والتاريخية الأثرية، وينعكس الإرث التاريخي الغني لليونان بانتساب 18 موقعاً موجوداً بها لقائمة اليونسكو للتراث العالمي.