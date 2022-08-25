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الشامسي يترأس «الأداء المؤسسي» بشرطة الشارقة

سيف الشامسي مترئساً الاجتماع (من المصدر)
26 أغسطس 2022 02:19

الشارقة (الاتحاد)

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 ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أول أمس، بمقر القيادة اجتماعاً، لمناقشة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية والاستراتيجية للنصف الأول للعام 2022، بحضور مديري العموم ونوابهم، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.
واطلع اللواء سيف الشامسي، خلال الاجتماع على ما تحقق من مستهدفات ونتائج لكافة مؤشرات الأجندة الوطنية والمؤشرات والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية وخطط تنفيذها، والقدرات المؤسسية التي تم تطويرها وانعكاس نتائجها على جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات. وتضمن اللقاء وقوفاً على جاهزية فرق العمل، كل في مجال اختصاصه، لمواصلة تحقيق التقدم والحفاظ على المراكز المتقدمة والنتائج المتميزة التي تحققت والبناء عليها، لضمان استمرارية الريادة في ظل التنافسية.
ووجه قائد عام شرطة الشارقة، الشكر والتقدير لجميع الإدارات الشرطية على النتائج الإيجابية المتحققة، داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهود بما يحقق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
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