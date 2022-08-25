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226 مركزاً تستقبل الطلبة والكوادر التربوية لإجراء فحص «كورونا»

226 مركزاً تستقبل الطلبة والكوادر التربوية لإجراء فحص «كورونا»
26 أغسطس 2022 02:19

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم اعتباراً من اليوم الموافق 26 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.
وقالت المؤسسة إن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبات اولياء الأمور، موضحة أن التسجيل متاح عبر الخدمات الرقمية على موقع المؤسسة www.ese.gov.ae.
في سياق ذي صلة، بدأ 226 مركزاً ضمن المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة، في استقبال الطلبة والكوادر التربوية لإجراء فحوص «كوفيد ـ 19»، حسب جدولة دورية للمدارس كافة، مقسمة على عدد أيام الفحص التي تتواصل لغاية 28 أغسطس، وبحسب كل إمارة. وقالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إنها وفرت فحص الـ PCR مجاناً في 226 مدرسة، موزعة على مختلف مناطق الدولة، اعتباراً من اليوم وحتى 28 من الشهر، وتعمل هذه المراكز من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء.
وذكرت المؤسسة في وقت سابق أن توفير هذه الفحوص، يأتي ضمن الاستعدادات والتحضيرات للعام الدراسي 2022- 2023، وحرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التربوية.
في الوقت نفسه، شددت المؤسسة على ضرورة حصول الطلبة والكوادر التربوية على نتيجة فحص سلبية بحد أقصى 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي. 
وتفصيلاً، حددت المؤسسة 9 مدارس في منطقة أبوظبي، و20 مدرسة حكومية في منطقة العين، و8 مدارس في منطقة الظفرة، و38 مدرسة بدبي، و45 مدرسة في رأس الخيمة، و58 مدرسة في إمارة الشارقة، و19 مدرسة في إمارة عجمان، و27 مدرسة في إمارة الفجيرة، و8 مدارس بإمارة أم القيوين. 
ودعت المؤسسة إلى التواصل مع مراكز الفحص التي حددتها المؤسسة لتنسيق إجراءات الفحص، لافتة إلى أنه تم توفير الـ37 مركزاً للفحص في إمارة أبوظبي بطاقة استيعابية كبيرة، تخدم الطلبة والكوادر التربوية، فيما تم توفير 189 مركزاً للفحص بدبي والإمارات الشمالية.

 

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
كورونا
كوفيد 19
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