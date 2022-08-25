«دفاع مدني أم القيوين» يقف على جاهزية المدارس

سعيد أحمد (أم القيوين)

نفذت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، عدة زيارات ميدانية لمدارس حكومية وخاصة في مختلف مناطق الإمارة، بهدف التأكد من سلامة المباني وفحص أجهزة الإنذار والطفايات، والتأكد من توافر الاشتراطات الوقائية، استعداداً لاستقبال الطلاب والحد من وقوع حوادث الحرائق.

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن الزيارات الميدانية تأتي من أجل توعية الإدارات والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة، بالاشتراطات الوقائية، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها والتصرف بطريقة سليمة في حال وقوع حادث داخل المدرسة، لافتاً إلى أن أهمية مثل هذه الزيارات قبل بدء العام الدراسي، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأضاف: إن الزيارات تضمنت تقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة لحماية الجميع من الحوادث، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين إدارة الدفاع المدني بأم القيوين وبقية المؤسسات التعليمية والحكومية.

وأشار الدكتور العقيد سالم بن حمضه، إلى أنه تم تسليط الضوء على الأجهزة المستخدمة في الكشف عن الحريق، وأهمية الاستجابة السريعة للمكافحة الأولية للحريق، التي من شأنها أن تقلل من أضراره، وكذلك تعريف الهيئات التدريسية والعاملين في المدارس بأنواع الطفايات اليدوية للحريق مثل طفاية الماء المضغوط، وثاني أكسيد الكربون وطفاية الرغوة، بالإضافة إلى بطانية الحريق، ودورها في مكافحة الحريق والحد من انتشاره.