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جامعة العين تستعد لاستقبال الطلبة

توفير بيئة تعليمية جامعية محفزة وملائمة للطلاب (أرشيفية)
26 أغسطس 2022 02:19

العين (الاتحاد)

أنهت جامعة العين استعداداتها اللازمة لاستقبال الطلبة لبدء العام الأكاديمي 2022-2023 الذي ينطلق في 29 أغسطس الجاري في مقري الجامعة بالعين وأبوظبي على مستوى الكليات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة في البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني وفق خطة متكاملة تضمن استعداد كافة الكليات والأقسام والوحدات والمراكز الإدارية لتقديم الدعم الأكاديمي والإداري والتقني والخدمات المساندة التي توفر للطلبة بيئة تعليمية متكاملة. وسيكون نظام التدريس حضورياً في الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجميع. كما يترتب على جميع الطلبة إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن لمدة لا تزيد عن 96 ساعة للدخول إلى الحرم الجامعي. وبحسب التقويم الأكاديمي للجامعة فإن باب القبول مازال مفتوحاً للطلبة الراغبين بالانضمام إلى الجامعة، حيث يمكنهم زيارة مقري الجامعة خلال أيام العمل الرسمية من الاثنين وحتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة والنصف عصراً، ويوم الجمعة حتى الساعة 12 ظهراً.

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كل المقومات
اطلع الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة على كافة التجهيزات لاستقبال الطلبة، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة التي يقوم بها العاملون في الجامعة، مؤكداً حرص جامعة العين على توفير كل المقومات الداعمة للطالب لخلق بيئة تعليمية جامعية محفزة وملائمة. وأشار إلى أن العام الأكاديمي الجديد سيكون حافلاً بالأبحاث العلمية والفعاليات المبتكرة والأنشطة الممتعة والتي ستكون بمثابة إضافة لجامعة العين انطلاقاً من إيمانها أن الطلبة هم جيل المستقبل الواعد. و أوضح أن إدارة الجامعة أنهت كافة الإجراءات اللازمة لبدء العام الأكاديمي بسلاسة، وستواصل جهودها لتوفير جميع الخدمات والمرافق وكافة احتياجات الطلبة ليحصلوا على تجربة جامعية ناجحة ومتكاملة على الصعد كافة.

العين
جامعة العين
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