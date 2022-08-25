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900 سائق ومشرف في ورشة بالشارقة عن سلامة الطفل

الحضور لدى انطلاق الورشة (من المصدر)
26 أغسطس 2022 02:19

الشارقة (الاتحاد)

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 تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وضمن أنشطة حملتها التوعوية الشاملة التي تنفذها على مدار العام تحت شعار «سلامتهم أولا»، جمعت إدارة سلامة الطفل على مدى يومين أكثر من 900 من سائقي ومشرفي حافلات من مختلف مناطق إمارة الشارقة، في ورشتي عمل بعنوان «القواعد الذهبية لركوب الحافلة المدرسية» حرصا منها على توفير إجراءات السلامة للأطفال عند ركوب الحافلات المدرسية. وشارك في التدريب بمسرح الجامعة القاسمية خلال الورشتين ممثلون عن إدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ومواصلات الإمارات واستهدفت الورشتان رفع الوعي لدى سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية بالأساسيات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة الطلاب خلال رحلتهم إلى المدرسة والعودة منها . وأكدت نهلة حمدان، نائب مدير إدارة سلامة الطفل، أن «إدارة سلامة الطفل» حريصة على ترسيخ التعاون مع شركائها المعنيين بشؤون الطفل، والذين يمتلكون خبرات رائدة في مجال رفع الوعي لدى السائقين والمشرفين بقواعد وأساسيات حماية الأطفال في الحافلات، من خلال كوادرهم المتخصصة. وأشارت حمدان إلى أن امتلاك السائقين والمشرفين لتلك الضوابط والمعارف من شأنها أن تقي المجتمع من الحوادث التي تضر بسلامة الأطفال أو تشكل خطراً على حياتهم، وأن الإدارة تدرك أن تمتع هاتين الفئتين بذلك الوعي يسهم في تدارك الحوادث قبل وقوعها، ويجنب الأطفال مخاطر الطريق إلى المدرسة، ما يسهم في توفير بيئة دراسية آمنة تساعد الأطفال على التحصيل واكتساب المعارف.
وكرمت إدارة سلامة الطفل الشركاء والمحاضرين، وقدمت لهم شهادات تقدير على جهودهم في تحقيق رؤية الإدارة في الوصول إلى مجتمع واعٍ بسلامة الطفل، وآمن على أبنائه من كافة الحوادث.

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