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الإمارات

منح جامعية للطلاب المواطنين الأقل دخلاً

علي المطوع ومثنى غني والحضور عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
26 أغسطس 2022 02:19

دبي (الاتحاد)

وقع مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات بهدف التعاون في تفعيل سلسلة من المبادرات لتقديم منح دراسية جامعية للطلاب من أبناء المواطنين الأقل دخلاً.
وقع الاتفاقية من جانب «أوقاف دبي» علي المطوع بصفته الأمين العام لمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة ومن جانب الجامعة الأمريكية الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، بحضور عدد من المدراء ورؤساء الأقسام من كلا الجانبين. واتفق الجانبان، على التعاون لتوفير مقـاعـد جـامعيـة وقفيـة للمواطنين الطلاب من الأسر الأقل دخلاً وفق شروط ومعايير تحددها الجامعة، وبناء عليه منح المركز للجامعة الأميركية علامة «دبي للوقف» لمساهماتها الإنسانية ومبادراتها المجتمعية المبنية على مفهوم الوقف المبتكر.
وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي ان الاتفاقية تسهم في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جيل قادر على المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية لدولة الإمارات. وأضاف المطوع نشكر جامعة الإمارات على تعاونهم في مساندة أبناءنا الطلبة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية بما ينعكس إيجاباً على حياتهم المهنية ويضمن لهم الريادة والتميز في المستقبل.

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أثر إيجابي 
أثنت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة على التعاون مع الجامعة الأمريكية لما يقدمه من أثر إيجابي كبير على مستقبل أبناء الوطن، عبر تقديم الدعم اللازم لتمكينهم من إنجاز تحصيلهم الجامعي دون أن تقف أوضاعهم المعيشية عائقاً أمام استكمال تعليمهم العالي، وأضاف التميمي سوف يحظى أفراد مجتمعنا بدعمنا الدائم وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والخبرة.

 

 

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