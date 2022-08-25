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توزيع حقائب مدرسية على طلاب مرضى برأس الخيمة

توزيع حقائب مدرسية على طلاب مرضى برأس الخيمة
26 أغسطس 2022 02:19

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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دشنت جمعية الإمارات للسرطان بفرع مكتب رأس الخيمة حملة توزيع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي (2022 2023)، على الطلاب من مرضى السرطان وأبناء أسر المصابين، وذلك ضمن مبادرة بعنوان «حقيبة مدرستك معنا» التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر أو الذين فقدوا رب الأسرة جراء المرض. وأكدت مهرة محمد بن صراي، مدير مكتب الجمعية في رأس الخيمة على أهمية الالتفات للأطفال المرضى وأسرهم وتوفير الحقيبة والمستلزمات الدراسية للطلاب مع قرب انطلاقة موسم العام الدراسي. مشيرة إلى أن هذه المساهمة جاءت من «فاعل خير» قدمها إلى جمعية الإمارات للسرطان، وتشمل توزيع حوالي 80 حقيبة في مناطق رأس الخيمة لإسعاد الأسر المتعففة المقيمة على أرض الدولة وإدخال الفرحة إلى نفوسهم وإشعارهم بالاهتمام ومساندتهم ورعايتهم، ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية لمساندة ودعم مرضى السرطان.

جمعية الإمارات للسرطان
رأس الخيمة
الحقيبة المدرسية
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