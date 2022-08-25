«دفاع مدني الفجيرة» تطلق حملة «السلامة في المدارس»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة مبادرة «السلامة في المدارس» والتي تندرج تحت الحملة التوعوية الرئيسية «طلابنا أمانة» ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2022 التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

وأكد العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة، أن مبادرة السلامة في المدارس تتضمن القيام بزيارات ميدانية للمدارس والتحقق من توافر اشتراطات وتدابير السلامة، ونشر الثقافة الوقائية في المؤسسات التعليمية، وتنمية الحس الوقائي لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والطلاب وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وتقديم معلومات حول خطة الطوارئ التي يجب اتباعها في حالات الحريق وطرق الإخلاء الصحيحة، وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها إجراءات السلامة في الحافلات والمدارس، والإلمام بأنواع طفايات الحريق والموضوعات العامة حول مفاهيم السلامة والوقاية.

وأضاف العميد علي عبيد الطنيجي أن مبادرة «السلامة في المدارس» تأتي في سبيل غرس مبادئ وإرشادات السلامة والوقاية في نفوسهم، وخلق جيل واعٍ مدرك للمخاطر المحيطة به. وتمنى للجميع عاماً دراسياً سعيداً عامراً بالجد والعمل، مشمولاً بالتوفيق والنجاح.