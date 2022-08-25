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«إسعاف دبي» تنفذ مبادرة لصالح العمال

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
26 أغسطس 2022 02:19

دبي (الاتحاد)

تحت شعار «نحن نهتم بكم»، نفذ قسم الاتصال والعلاقات العامة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبرعاية من شركة نافكو مبادرة مجتمعية استهدفت العاملين في أحواض دبي الجافة - ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز الأمان والسلامة في المجتمع.
 وقال عبدالله القرشي- منسق المبادرة:«وزعنا  حقائب للإسعافات الأولية وسترات نجاة ومظلات للوقاية من حرارة الشمس للعاملين في أحواض دبي الجافة، إلى جانب تقديم ورشة سريعة عن بعض الإسعافات الأولية السريعة للإصابات المتوقعة في مواقع العمل وكيفية التعامل معها، كضربات الشمس أو حوادث السقوط وغيرها من الحوادث الصحية العارضة، وتأتي مبادرتنا من منطلق حرص المؤسسة على نشر ثقافة الوقاية من الإصابات، إضافة لكيفية التعامل معها».

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ورشة تدريبية 
قال علي الخطيب المدير التنفيذي لمجموعة نافكو: مهمتنا حماية الأرواح والممتلكات عبر تقديم الحلول الذكية والمتطورة، ومن باب حرصنا على التوعية المجتمعية، قمنا بتعزيز مشاركتنا في المبادرة وقدمنا خلالها أيضاً ورشة تدريبية عن كيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل معها. شارك في المبادرة 60 عاملاً في منطقة الجداف أبدوا رضاهم عنها وأثرها في الحفاظ على أرواحهم.

إسعاف دبي
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
دبي
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