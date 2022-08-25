«سوق المزارعين» بدبي تفوز بجائزة التميز

دبي (الاتحاد)

حصلت بلدية دبي على المركز الأول ضمن جائزة التميز في الأعمال العالمية، حيث فازت مبادرة «سوق المزارعين» في الحدائق العامة، عن فئة «المجتمع المتميّز» والتي تعتبر منصةً زراعيةً اجتماعيةً واستثماريةً مجانية، تهدف إلى دعم المشاريع المحلية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مبادرة «سوق المزارعين» في إطار جهود البلدية الرامية إلى زيادة الفرص التجارية للعاملين في القطاع وتعزيز ثقة الجمهور بالزراعة المحلية، إضافةً إلى زيادة الوعي بالتنوع الزراعي المحلي، وجمع المزارعين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية، كالفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل، والتمور، والأعشاب.

ويجسد فوز بلدية دبي بالجائزة حرصها الدائم على استدامة تطوير خدماتها وتقديم الأفضل لأفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادتهم ورضاهم، حيث تهدف جائزة التميز في الأعمال العالمية إلى تكريم جهود التميّز في الأعمال في القطاعات كافة.