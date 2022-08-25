صيانة أصول الطرق في دلما

الظفرة (وام)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة أعمال صيانة وتأهيل أصول الطرق الداخلية في مدينة دلما بطول 16 كيلومتراً، تماشياً مع خطة الصيانة الخمسية المعتمدة لصيانة أصول الطرق الداخلية في مدينة دلما. شملت أعمال صيانة المشاريع التشغيلية المنفذة تأهيل وصيانة الأصول الحالية وتطوير السلامة المرورية من خلال تنفيذ أعمال مختلفة، أهمها الصيانة الإسفلتية وتخطيط كافة الطرق وتنفيذ مطبات جديدة لتخفيف السرعة. بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة الحياة.