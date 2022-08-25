طقس اليوم مغبر وغائم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً، وتظهر السحب جنوباً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار. وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س، تصل إلى 40 كلم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:49. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:05 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:47.