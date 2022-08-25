الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طقس اليوم مغبر وغائم

طقس اليوم مغبر وغائم
26 أغسطس 2022 02:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
3 نصائح لتعزيز صحة الرئة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت اليوم في الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً، وتظهر السحب جنوباً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار.  وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س، تصل إلى 40 كلم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:49. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:05 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:47.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
آخر الأخبار
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
جانب من الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس (وام)
الإمارات
«تنفيذي مواجهة غسل الأموال»: التزام بمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©