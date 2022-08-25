609011 مستفيداً من «صيّف بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي النسخة الثالثة من حملتها التوعوية «صيّف بأمان»، التي استمرت طوال فترة الصيف، وركزت على توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن وممتع.

واستفاد من الحملة 609011 شخصاً من 58 نشاط مجتمعي نفذته إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع واشتمل على محاضرات وزيارات توعوية ومجالس مجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي خلال الصيف.

ونفذت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة العديد من البرامج الإعلامية التوعوية، شملت 37 خبراً صحفياً نُشرت في الصحف العربية والإنجليزية والآسيوية، و15 لقاء إذاعيا على الإذاعات المحلية إلى جانب اللقاءات التلفزيونية وبوستات التوعية المتنوعة و«447000» مشاهدة لفيديوهات الحملة عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي.

واهتمت الحملة بمحاور متنوعة منها «أمن حلالك» للتوعية الاستباقية بالإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة لتأمين الممتلكات الحيوانية، وحماية الأطفال من الغرق في المسابح، وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية وتأمين المساكن وخطوات قيادة المركبة بأمان خلال الصيف، والتوعية بسلامة إطارات المركبات عن طريق نقاط التوعية وتوزيع الكتيبات على السائقين بالإضافة إلى دورية السعادة وأيضاً سلامة الأبناء في المركبات والتحذير من تركهم بمفردهم، وحثت أفراد المجتمع على تأمين المنازل قبل السفر، والتوعية بالإرشادات الوقائية لهواة مغامرات التسلق والمشي في الجبال.

ونظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع عدداً من الأنشطة والفعاليات ضمن الحملة، منها المجالس المجتمعية التي ناقشت فيها التدابير الوقائية لتعزيز السلامة في فصل الصيف وفعالية «صيف بأمان» للأطفال بمدينة الطفل (كيدزانيا) في مركز «ياس مول» التجاري بأبوظبي، بمشاركة عدد من إدارات شرطة أبوظبي واهتمت بتوعية طلاب وطالبات المراكز الصيفية الحكومية من خلال الأنشطة والفعاليات والعروض الشرطية الأمنية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

جدير بالذكر أن الحملة شاركت فيها جهات عدة من شرطة أبوظبي وهي قطاع الأمن الجنائي، مديرية المرور والدوريات، وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة المعلومات الأمنية وإدارة الإعلام الأمني، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.