«الدفاع المدني» تشارك بفعاليات التواجد البلدي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في فعاليات التواجد البلدي لمدة خمسة أيام، من خلال عقد محاضرات توعية لأبنائنا الطلبة في مدرسة خليفة أ، وتركز المشاركة على توعية الطلبة وأولياء الأمور باشتراطات الوقاية والسلامة من حوادث الحريق وطرق إجراءات الإسعافات الأولية، واستخدام أجهزة الإطفاء بصورة صحيحة وخطط الإخلاء عند حدوث حالات الطوارئ.

وتتضمن المشاركة التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حالات الاختناق وضربات الشمس بالإضافة للطرق الصحيحة للتعامل مع حالات النزيف والجروح والكسور والإنعاش القلبي والرئوي وكيفية طلب المساعدة لضمان الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة، وكيفية فحص المصاب وتحديد مستوى الوعي لديه ووضعية الإفاقة والإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والرضع.