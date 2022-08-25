تخريج 6 دفعات لنزلاء ونزيلات «الإصلاحية» بدبي

دبي (الاتحاد)

احتفت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز دانوب ويلفير، التابع لمجموعة الدانوب، بتخريج 6 دفعات للنزلاء والنزيلات في المنشآت العقابية في دورات تأسيسية ومتقدمة في اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي. حضر التخريج العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، وريزوان ساجان، مؤسس وصاحب مجموعة دانوب، والرائد محمد العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، وشابنام قاسم مدير مركز دانوب ويلفير سنتر، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين، إلى جانب المستفيدين من الدورات التعليمية والتدريبية والبالغ عددهم 98 نزيلاً ونزيلة، بغية مدهم بالعلم والمعرفة في مجالات حيوية مطلوبة، تُضيف إلى مهاراتهم وتفتح أمامهم فرصاً أكبر للعمل مستقبلاً بعد انقضاء فترة محكوميتهم.