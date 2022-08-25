اختتام دورة أصدقاء الدفاع المدني في الفجيرة

الفجيرة (وام)

اختتمت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة «دورة أصدقاء الدفاع المدني الصيفية» في نسختها التاسعة والتي شارك فيها 100 طالب من مختلف مدارس الإمارة وعقدت خلال الإجازة الصيفية واستغرقت أسبوعين بهدف استغلال أوقات فراغ الطلاب بما يعود عليهم بالفائدة، وإكسابهم المهارات والخبرات الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ.

اشتملت الدورة على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة مثل المحاضرات النظرية للتوعية بإجراءات الوقاية والسلامة من مخاطر الحريق، وطرق الإخلاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تدريبات عسكرية اشتملت على طرق الوقاية من الحريق، وإجراءات الطوارئ التي يجب إتباعها، والسلامة المنزلية في كيفية تأمين المنازل من الحرائق، وأضرار المخدرات، والإسعافات الأولية، والسلامة المرورية، وعمليات الإنقاذ، وذلك على يد مدربين وإطفائيين ومتخصصين ذوي كفاءة عالية من إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.