الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام دورة أصدقاء الدفاع المدني في الفجيرة

اختتام دورة أصدقاء الدفاع المدني في الفجيرة
26 أغسطس 2022 02:19

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
إقبال على المستلزمات المدرسية في الفجيرة
«دفاع مدني أم القيوين» يقف على جاهزية المدارس

 اختتمت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة «دورة أصدقاء الدفاع المدني الصيفية» في نسختها التاسعة والتي شارك فيها 100 طالب من مختلف مدارس الإمارة وعقدت خلال الإجازة الصيفية واستغرقت أسبوعين بهدف استغلال أوقات فراغ الطلاب بما يعود عليهم بالفائدة، وإكسابهم المهارات والخبرات الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ. 
اشتملت الدورة على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة مثل المحاضرات النظرية للتوعية بإجراءات الوقاية والسلامة من مخاطر الحريق، وطرق الإخلاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تدريبات عسكرية اشتملت على طرق الوقاية من الحريق، وإجراءات الطوارئ التي يجب إتباعها، والسلامة المنزلية في كيفية تأمين المنازل من الحرائق، وأضرار المخدرات، والإسعافات الأولية، والسلامة المرورية، وعمليات الإنقاذ، وذلك على يد مدربين وإطفائيين ومتخصصين ذوي كفاءة عالية من إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.

الدفاع المدني
الفجيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
جانب من الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس (وام)
الإمارات
«تنفيذي مواجهة غسل الأموال»: التزام بمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©