شرطة أبوظبي تحذر من ترك الأطفال في المركبة بمفردهم
طفل في سيارة
25 أغسطس 2022 22:34
ناشدت شرطة أبوظبي السائقين، ضمن حملة «صيف بأمان»، عدم نسيان الأطفال داخل المركبات وخاصة في هذه الأجواء الصيفية أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر وتعريض حياتهم للخطر. وقالت، في منشور على حسابها على موقع «انستجرام»: إن هذا التصرف «يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وسوف يتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وأوضحت شرطة أبوظبي أن «ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح السيارة وإغلاقها مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث أو استغلال ضعاف النفوس وسرقة السيارة». وقالت: إن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم تعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور. وهنا، يأتي دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.