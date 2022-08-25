شرطة أبوظبي تُطلق «فكر وفالك طيب» لتعزيز جودة الحياة
مبادرة «فكر وفالك طيب»
25 أغسطس 2022 20:43
أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شرطة أبوظبي، ممثلة في قطاع أمن المجتمع، مبادرة «فكر وفالك طيب» عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حرصها على زيادة ثقة ورضا المجتمع، وتحسين جودة الحياة لكافة أفراده، وتعزيز الأمن والسلامة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز العمل التطوعي بتقديم خدمات استباقية عالية الجودة. وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الجمهور على التفاعل مع المسابقات التثقيفية والتوعوية، وتعزيز المعرفة بالخدمات المتطورة التي تقدمها شرطة أبوظبي للمجتمع، وتستمر لمدة عام كامل، وتتضمن تكريماً للفائزين. وأضاف أن المبادرة تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، وإسعاد المجتمع وتقدير إسهامات أفراده الفكرية والمعرفية، وتعزيز روح التنافس الإيجابية، وتقديم مواد توعوية ثقافية بطابع ترفيهي وتنافسي.