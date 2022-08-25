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الإمارات

رئيس الدولة: نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها

رئيس الدولة: نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها
25 أغسطس 2022 19:11

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إن الإمارات تسعى إلى تنمية علاقاتها الاستراتيجية وتعزيزها.
وكتب سموه على تويتر "وصلت اليوم إلى مدينة أثينا العريقة، وسعدت بلقاء الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء من الحكومة اليونانية".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الحيوية التي تخدم البلدين وشعبيهما الصديقين".

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