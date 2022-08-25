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رئيس الدولة يعقد اجتماعاً في أثينا مع رئيسة اليونان

رئيس الدولة يعقد اجتماعاً في أثينا مع رئيسة اليونان
25 أغسطس 2022 17:49

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، في أثينا اجتماعاً مع فخامة كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة. 

ورحبت فخامة كاترينا ساكيلا روبولو، في بداية اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهنأت سموه بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية أن تعزز زيارة سموه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. 

وأكدت أن اليونان تعتبر دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً وقالت إن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمان والرفاهية في المنطقة. 
وأضافت فخامتها أنه، خلال السنوات الأخيرة، جرى تعزيز العلاقات بين البلدين، معربة عن ثقتها في وجود فرص إضافية كثيرة من أجل تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بلقاء الرئيسة اليونانية وزيارة مدينة أثينا العريقة الزاخرة بالتنوع الثقافي والحضاري، متمنياً للشعب اليوناني مزيداً من الرقي والتطور والازدهار. 

وعبر سموه عن سعادته بالتطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيراً سموه إلى أنه رغم تحدي جائحة «كورونا» إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين ارتفع بنسبة 17 في المائة. 

جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. 
وتناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

حضر الاجتماع.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

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