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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
25 أغسطس 2022 17:08

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا، وتظهر السحب جنوباً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار .

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وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:49. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:05 و الجزر الأول عند الساعة 15:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:47.

المصدر: وام
الإمارات
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