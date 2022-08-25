حاكم الشارقة يهدي الجامعة القاسمية مجموعة من المصادر والمراجع بمختلف العلوم والمعارف

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجامعة القاسمية مجموعة متنوعة من المصادر والمراجع في مختلف العلوم والمعارف التي تمكن الباحثين والمختصين والطلبة من الاستفادة منها في مشوارهم البحثي والأكاديمي.

تضاف هذه المجموعة إلى سلسلة الإهداءات السابقة من صاحب السمو حاكم الشارقة للجامعة من الكتب والمراجع العلمية في شتى بحور المعرفة والتي تصل إلى ما يقارب 24 ألف كتاب ومطبوع إلكتروني والرامية إلى خدمة مجتمع البحث العلمي في الجامعة.

شملت المجموعة المهداة مئات العناوين من الكتب والمصادر والموسوعات الأكاديمية في تخصصات اللغة والتاريخ والدراسات الإسلامية والحديث الشريف وعلم الرجال والتراجم، والفقه وعلوم القرآن الكريم والتفسير والفرائض والمنطق والعقائد وغيرها من العلوم رفيعة المستوى والتي خصها سموه لدعم الجامعة القاسمية. وتوفر الجامعة القاسمية للأكاديميين والباحثين والدارسين والزائرين كافة إمكانية الاطلاع على تلك الكتب بمختلف فروعها والاستفادة منها في إجراء البحوث الأكاديمية من خلال توفير خدمات الحصول على المراجع والكتب والدوريات والبحث والاطلاع والإعارة، وتصفح قواعد البيانات العالمية وخدمات البحث.