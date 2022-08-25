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رئيس الدولة يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان

رئيس الدولة يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان
25 أغسطس 2022 15:11

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى العاصمة أثينا في زيارة رسمية للجمهورية الهيلينية "اليونان" الصديقة.

كان في استقبال سموه لدى وصول موكبه إلى القصر الرئاسي .. فخامة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية في القصر فيما عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان.

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يرافق سموه وفد يضم .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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